Загадкова смерть журналістки на підводному човні: у Данії знайшли обезголовлене тіло

У прибережних водах Копенгагена виявлено жіноче тіло без голови та кінцівок, проте, за заявою поліції, поки рано пов'язувати цю знахідку з недавнім зникненням журналістки Кім Валле, повідомляє Бі-бі-сі.

Останки були виявлені велосипедистом, який проїжджав поруч з берегом, повідомили у поліції. Їх відправили на судмедекспертизу.

Востаннє Валле бачили на підводному човні винахідника Пітера Мадсена ввечері 10 серпня. Мадсену пред'явили звинувачення в ненавмисному вбивстві. У понеділок він заявив на суді, що Валле загинула в результаті нещасного випадку і він "поховав" її в морі.

Кім Валле було 30 років, вона працювала в Нью-Йорку журналістом-фрілансером і писала для газет New York Times, Guardian, а також для журналу Vice.

Журналістка готувала матеріал про Петера Мадсена і його "Наутілус", який деякий час вважався найбільшим приватним підводним човном у світі.

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Субмарина була побудована у 2008 році. Мадсен зібрав гроші на її створення за допомогою краудфандінга.

Передбачалося, що її поїздка буде короткою, однак вранці в п'ятницю друг Кім Валле повідомив про її зникнення. З тих пір журналістку не можуть знайти.

Раніше Мадсен говорив, що висадив журналістку на одному з островів в околицях Копенгагена перед катастрофою субмарини, яка сталася ввечері 10 серпня.

Йому самому вдалося врятуватися, але обставини аварії невідомі.

Відразу після затримання Мадсен говорив, що невелика проблема у баластному відсіку призвела до великої аварії. Човен затонув стрімко, говорив він, і нічого не можна було зробити.

Пізніше данська поліція заявила, що підводний човен затопили навмисно. У поліції не уточнили при цьому, чому прийшли до такого висновку.