На борту лайнера, що впав у Нігерії, були чиновники і сенатори

На борту пасажирського літака Boeing 737 авіакомпанії ADC Airlines, що розбився в аеропорту нігерійської столиці Абуджа, пребували сенатори і чиновники уряду Нігерії. Всього цим рейсом летіло 104 людини. За попередніми даними агентства AP, як мінімум шість осіб вижили в катастрофі.

Серед загиблих - духовний лідер нігерійських мусульман, султан Сокото Мохаммаду Маккідо (Mohammadu Maccido). Сокото - колишня африканська держава, захоплена Великою Британією, яку потім включили до складу Нігерії.

"Боїнг", що розбився, летів рейсом з Лагосу в Сокото через Абуджу. Катастрофа відбулася під час зльоту. Як повідомили в нігерійському агентстві з надзвичайних ситуацій, лайнер впав і загорівся.

Лента.ру