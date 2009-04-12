Заступника прем'єра Таїланду поранено під час заворушень у Бангкоку

Демонстранти атакували автомобіль заступника прем`єр-міністра Таїланду Ніпона ПРОМПЛАНУ і поранили його в голову, повідомляє таїландське видання Nation.

Автомобілю вдалося прорватися скрізь натовп демонстрантів, при цьому машину було вщент розбито.

Влада ввели в Бангкоку надзвичайний стан після того, як у неділю близько 50 демонстрантів прорвалися до будівлі МВС Таїланду, повідомляє РІА «Новости».Міністру вдалося залишити будівлю. Його автомобіль виїхав з воріт міністерства, коли натовп вже прорвався туди.

Опозиціонери захопили щонайменше один танк, кілька бронемашин, а також близько десяти автобусів, які вони використовують для барикадування доріг у районі Будинку уряду.

До обложеної будівлі направлено більш як тисячу військовослужбовців, оснащених гарматами зі сльозогінним газом. Королівський палац у центрі міста взято під посилену охорону, всі дороги до нього заблоковані.

Глава уряду Таїланду Абхісіт ВЕТЧАЧИВА, у свою чергу, закликав населення країни "не панікувати під час планованої операції з наведення ладу" в столиці.

Учасники багатотисячних демонстрацій вимагають відставки прем`єр-міністра. Акції протесту почалися в березні, коли уряд виділив 9 мільйонам низькооплачуваних тайських робочих допомогу у розмірі 2 тисяч батів (55 доларів) кожному з метою стимулювати економіку на тлі світової кризи. Опозиція назвала це "підкупом" і стверджує, що уряд одержав владу незаконно.

Тайська поліція раніше заявила, що вона заарештувала лідера демонстрацій, в результаті яких у місті Паттайя було зірвано саміт Асоціації країн Південно-Східної Азії (АСЕАН).

Саміт АСЕАН, який відкрився 10 квітня в Паттайї, довелося перенести на серпень через організовані опозицією безпорядки. У місті в суботу вводився надзвичайний стан, погромники увірвалися до прес-центру саміту, а деяких лідерів країн АСЕАН було евакуйовано на вертольотах з даху будівлі.