Хто буде наступним президентом Польщі? (опитування)

Прем’єр-міністр Польщі та лідер ліберальної «Громадянської платформи» Дональд ТУСК має найвищий рейтинг серед потенційних кандидатів на посаду Президента Польщі, вибори якого мають відбутись в 2010 році.

За даними квітневого опитування Інституту Homo Homini, за Д.ТУСКА готові віддати свої голоси 26% виборців, в той час як за чинного президента Леха КАЧИНСЬКОГО – 16%.

Третє місце в рейтингу президентських симпатій поляків зайняв Влодзімеж ЦІМОШЕВИЧ, котрий виходить з групи колишніх комуністичних діячів, і який в 90-их роках займав найвищі державні посади, в тому числі, міністра юстиції, закордонних справ, генерального прокурора, прем’єра та глави Сейму.

За нинішнього сенатора В.ЦІМОШЕВИЧА, який зняв свою кандидатуру в президентських виборах 2005 року через – як він заявив – «тиск на нього та його родину», готові проголосувати 11% опитаних.

На четвертому місці - відомий телевізійний журналіст та автор популярних програм Томаш ЛІС, якого хочуть бачити президентом 9% опитаних.

За першого президента Польщі після повалення комуністичного режиму в країні на початку 90-их років Леха ВАЛЕНСУ віддали б свої голоси 2% виборців.

Найменшою популярністю серед виборців, згідно з квітневим опитуванням, має колишній польський прем’єр-міністр Казімеж МАРЦІНКЕВИЧ, якого раніше називали найпопулярнішим главою уряду Польщі. За нього готові віддати голоси менше 1% виборців, в той час, коли в грудні минулого року він посідав третє місце в рейтингу президентських симпатій після чинного Президента з підтримкою 14%.

Експерти пояснюють спад підтримки через скандали в особистому житті К.МАРЦІНКЕВИЧА, котрий покинув дружину заради набагато молодшої від нього жінки.

Аналітики схиляються до думки, що швидше всього за крісло президента Польщі будуть боротись чинний президент та прем’єр, хоча не виключають можливості появи альтернативних кандидатів, які зможуть виграти вибори.

Серед них називають керівника Вроцлава Рафала ДУТКЕВИЧА, котрий має імідж дуже професійного господарника та користується величезною популярністю.

За нього, за даними Homo Homini, вже зараз готові проголосувати 6% виборців.

Як повідомляв УНІАН, за даними опитування проведеного PBS DGA в грудні минулого року, за Д.ТУСКА хотіли проголосувати 29% виборців, за Л.КАЧИНСЬКОГО 15%, за К.МАРЦІНКЕВИЧА 14% виборців, за В.ЦІМОШЕВИЧА 11% та за Т.ЛІСА 6%.

Довідка УНІАН. Восени 2005 році Л.КАЧИНСЬКИЙ, незважаючи на програш у першому турі президентських виборів Д.ТУСКУ, в другому зумів набрати більше голосів.

За нього проголосували 54% виборців. За Д.ТУСКА - 46%.