США виступлять противником альтернативної світової валюти

Вплив США дуже великий, щоб запроваджувати альтернативну щодо долару резервну валюту.

Таку думку УНІАН висловив заступник директора Інституту світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук України Валерій НОВИЦЬКИЙ.

На його думку, Америка виступить головним противником введення альтернативи доларові як резервної валюти. Експерт вважає, що, попри продовження кризи і підрив упевненості в доларі, ця валюта в найближчому майбутньому збереже свій статус.

При цьому на дальшу перспективу В.Новицький припускає можливість перегляду пріоритетів у валютній корзині резервів країн за умови подальшого незадоволення доларом.

На думку керівника інформаційно-аналітичного центру «Форекс-клуб» Миколи ІВЧЕНКА, альтернативою доларові може стати євро, який у сукупному резервному фонді всіх країн займає до 30%, що є другим за величиною показником після долара (більше 60%).

Проте, на думку М.Івченка, якщо розглядати євро як резервну валюту, то у нього також є ряд недоліків. «Статус резервної валюти передбачає, що більшість товарів продаються за неї, нафта має котируватися за її курсом, а також метали. І ще - нова резервна валюта має прийняти удар на себе за всіма основними розрахунками. Це поки не під силу євро», - каже експерт. Хоч би тому, що в емісійній політиці країни Європи програють США. «Навіть подивитися на облікові ставки – американці знизили її майже до нуля – до 0,25%, а в країнах Європи вона залишається на рівні 1,25%», - зауважує М.Івченко.

Тому, за його словами, в найближчі 10-15 років долар залишатиметься основною резервною валютою в країнах світу.

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