Путін пригрозив скоротити штат дипмісії США в Росії ще на 155 осіб

Президент РФ Володимир Путін назвав хамством закриття російських дипломатичних представництв у США і попередив про можливе висилання ще 155 американців.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Путін сказав на прес-конференції в Китаї.

За його словами, в число працюючих в США російських дипломатів були включені також співробітники постпредставництв РФ при ООН.

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«Справа в тому, що ми домовилися з нашими партнерами про те, що кількість наших співробітників, дипломатичних працівників у Росії і в Сполучених Штатах має бути паритетним. У Росії працювали 1300, по-моєму, дипломатів, у Сполучених Штатах у нас 455. Ми привели це у відповідність - 455. Хочу звернути вашу увагу на те, що до цих 455 дипломатичних працівників, які здійснюють свою діяльність у Сполучених Штатах, ми включили, так умовно включили, і 155 осіб, які працюють при ООН. Якщо бути точним, вони не є дипломатами, акредитованими при Держдепартаменті США, а є дипломатами, які працюють у міжнародній організації», - сказав Путін.

«Строго кажучи, якщо вже говорити про повний паритет, то це не 455 дипломатів США у Москві, а мінус 155. То ж ми залишаємо за собою право ухвалити рішення і щодо цієї кількості американських дипломатів у Москві, але ми поки що цього не робитимемо, подивимося, як ситуація розвиватиметься далі», - додав він.

За словами Путіна, те, що американці скоротили кількість російських дипломатичних установ, це право США. «Інша справа, що робилося це явно так по-хамськи. Це не прикрашає наших американських партнерів», - сказав Путін.

Разом з тим він заявив, що «важко вести діалог з людьми, які плутають Австрію з Австралією». «З цим уже нічого не вдієш. Такий рівень, мабуть, політичної культури певної частини американського істеблішменту», - сказав Путін. За його словами, «американська нація, американський народ, Америка - це дійсно велика країна, великий народ», але там є люди з «низьким рівнем політичної культури».

Також Путін доручив МЗС РФ подати позов в американський суд через ситуацію з російською дипломатичною власністю у США. «Для початку дам доручення МЗС звернутися до суду, подивимося, як ефективно працює хвалена американська судова система», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня в США зажадали від РФ закрити консульство в Сан-Франциско і зменшити число російських дипломатів у Вашингтоні та Нью-Йорку. Це рішення було прийнято у відповідь на вимогу Росії від США скоротити кількість працюючих у РФ американських дипломатів і технічних співробітників до 455 чоловік станом на 1 вересня.

1 вересня Генконсульство Росії в Сан-Франциско заявило про своє закриття.

3 вересня в МЗС РФ заявили про захоплення владою Сполучених Штатів Америки будівель російських представництв у Сан-Франциско і Вашингтоні. «2 вересня владою США захоплено будівлі Генерального консульства Росії в Сан-Франциско і Торгового представництва у Вашингтоні, які перебувають у російській власності і мають дипломатичний імунітет. Російським представникам також закрито доступ до орендованих приміщень відділення торгпредства в Нью-Йорку», - йдеться в заяві. Російські дипломати наголосили, що розцінюють подію як відверто «ворожий акт, грубе порушення Вашингтоном міжнародного права, включаючи Віденські конвенції про дипломатичні і консульські зносини, двосторонню Консульську конвенцію».