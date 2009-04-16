Головну загрозу для Росії становить Талібан

"Талібан" й інші терористичні рухи, що діють на території Афганістану, становлять головну загрозу для безпеки Росії, і при боротьбі з терористичними загрозами це необхідно враховувати, заявив керівник Служби із захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом ФСБ Росії генерал-полковник Олексій Сєдов.

Сєдов виступив у середу в Москві на науково-практичній конференції, присвяченій діяльності Шанхайської організації співпраці (ШОС) у сфері забезпечення регіональної безпеки.

"За нашими оцінками, в найближчій перспективі основна загроза для національної безпеки держав Центральної Азії, в тому числі й Росії, виходитиме від міжнародних терористичних організацій, що діють саме на території Афганістану, таких як рух "Талібан", "Аль-Каїда", "Ісламський джихад", "Джамаат моджахедів", а також від "Ісламського руху Узбекистану", що трансформується в "Ісламську партію Пакистану", - сказав Сєдов.

За його словами, зазначені організації є найбільшими, найагресивнішими і найбільш боєздатними терористичними угрупованнями, ідеологічні установки яких передбачають "застосування насильницьких методів для повалення світських урядів в державах Центрально-Азіатського регіону".

РІА “Новости”