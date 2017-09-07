Путін про Тіллерсона: він "потрапив до поганої компанії" після відходу з посади голови ExxonMobil

Президент РФ Володимир Путін вважає, що державний секретар США Рекс Тіллерсон «потрапив до поганої компанії» після того, які залишив посаду керівника нафтової компанії ExxonMobil.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Путін сказав на засіданні Східного економічного форуму у Владивостоку.

«Ми пану Тіллерсону так само колись вручали Орден дружби. Але, судячи з усього, він потрапив до поганої компанії і дещо в інший бік прямує. Але, сподіваюся, що вітер співпраці, дружби і взаємодії виведе його зрештою на правильний курс», - зазначив Путін.

За його словами, незважаючи на всі складнощі в дипломатичній сфері у відносинах між РФ і США, контакти з американськими компаніями тривають, зокрема й з компанією ExxonMobil, яку раніше очолював Тіллерсон.

«Попри те, що він там обшуки організовує в наших дипустановах, ми вирішуємо поточні кризові питання з його колишньою компанією ExxonMobil. Там є конкретні питання, у вирішенні яких ExxonMobil зацікавлений у роботі на Далекому Сході», - сказав президент РФ.

Путін додав, що з ExxonMobil домовилися так, щоб врахувати американський інтерес, і скоро про це оголосить уряд РФ.

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Як повідомляв УНІАН 1 вересня The Washington Post з посиланням на джерела написала, що президент США Дональд Трамп нібито розчарований роботою Тіллерсона.

Ряд чиновників з Білого дому пояснили, що розчарування Трампа в Тіллерсоні пов'язане з розбіжністю в поглядах на деякі питання зовнішньої політики, зокрема чисельність військ в Афганістані, блокада Катару і політика щодо Куби.

Тіллерсон до призначення на посаду держсекретаря не мав досвіду роботи у виконавчих органах влади, але очолював найбільшу нафтову компанію у світі, яка працює в десятках країн, зокрема й в Росії.

За даними The Wall Street Journal, Тіллерсон мав найближчі зв'язки з Путіним серед усіх можливих претендентів на посаду держсекретаря. У 2011 році керівник нафтової корпорації вів переговори щодо угоди про партнерство в енергетичній сфері з Росією. Як говорив Путін, ця угода могла б у результаті оцінюватися в 500 млрд доларів. Кремль також нагородив Тіллерсона Орденом дружби.

За даними Bloomberg, угода ExxonMobil і Росії в 2014 році допомогла відкрити мільярди барелів нафти в Карському морі на північ від російської суші, але реалізацію цього проекту невдовзі було зупинено після відкриття, коли США і Європейський Союз ввели санкції через анексію Криму Росією і надання допомоги терористам на сході України.