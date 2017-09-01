Трамп розчаровується у роботі Тіллерсона - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп все більше розчаровується у держсекретарі Рексі Тіллерсоні. Про це пише Washington Post з посиланням на джерела.

Зазначається, що незадоволення Трампа держсекретарем пов’язане із тим, що посадовці зіткнулися в питаннях щодо чисельності військ в Афганістані та політики блокади Катару і Куби.

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Тим часом, люди, близькі до президента, сказали, що він також «кипить від невдоволення» від того, що вважає особистою нелояльністю директора Національної економічної ради Гері Кона, який критикував відповіді Трампа щодо подій у Шарлоттсвіллі 12 серпня.

Щодо Тіллерсона, Трамп дійшов до висновку, що підхід його високопоставленого дипломата до світових справах - це «повне створення». Кілька людей, близьких до Трампа, сказали, що будуть здивовані, якщо Тіллерсон залишиться на своїй посаді після відзначення року роботи в січні. Вони натякали, що його звільнення може наступити набагато раніше. Одне з джерел назвало це «неминучим».

Як повідомляв УНІАН раніше, держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що президент Дональд Трамп, який піддався критиці за його реакцію на недавню акцію білих націоналістів у Вірджинії, говорячи про свої цінності, "виступає від свого імені". Журналіст телеканала Фокс Ньюз попросив Тіллерсона прокоментувати критику Комітету ООН з ліквідації расової дискримінації на адресу адміністрації Трампа відносно того, що деякі називають неспроможністю чи небажанням засудити «расистське насильство».

«Ми в Держдепартаменті представляємо американський народ, американські цінності, нашу відданість свободі, нашу повагу до принципу рівноправності всіх у всьому світі, і цей месседж ніколи не змінився», - відповів Тіллерсон.