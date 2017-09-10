Російська опозиційна журналістка Латиніна виїхала з РФ

Російська опозиційна журналістка Юлія Латиніна разом із батьками виїхала з РФ, бо побоюється за своє життя. Перед цим хтось підпалив її автомобіль.

Про це Латиніна сказала в суботу, 9 вересня, в своїй програмі на радіостанції "Ехо Москви". Ефір вона вела через Skype, передає "Радіо Свобода".

"Навряд чи я збираюся найближчим часом до Росії. Я сподівалася, що машина моя минулої неділі загорілася сама. Батьки мої були цілком упевнені, що вона загорілася сама. Як з'ясувалося, вона була все ж підпалена. Тобто виходить, що нам спочатку дали нюхнути духовності, а потім на нашу машину зійшов благодатний вогонь", – сказала журналістка

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Латиніна мала на увазі два напади впродовж короткого терміну: раніше влітку невідомі особи кинули в будинок під Москвою, де журналістка перебувала разом із батьками, ядучу речовину, яка змусила її саму, родину та сусідів серед ночі на кілька годин залишити помешкання. На початку вересня, як з'ясували поліцейські, внаслідок підпалу, згоріла машина Латиніної.

Зазначимо, що Латиніна отримала премію "Камертон" імені Анни Політковської (опозиційну журналістку вбили) від Спілки журналістів Росії.