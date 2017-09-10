Кім Чен Ин влаштував бенкет для вчених-ядерників (фото)

Лідер КНДР Кім Чен Ин влаштував масштабне свято для вчених-ядерників, щоб привітати їх з проведенням шостого ядерного випробування. Про це повідомляє Reuters з посиланням на північнокорейське інформаційне агентство.

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Не уточнюється, коли відбувся захід, але аналітики вказують, що він відбувся в суботу, 9 вересня. На фотографіях, опублікованих агентством, Кім Чен Ин зображений з двома найбільш відомими вченими, які відповідають за ядерну програму КНДР.

Святкування співпало з 69-ю річницею з дня утворення Північної Кореї, яке відзначається 9 вересня.

3 вересня КНДР провела своє шосте ядерне випробування. Влада країни запевняє, що змогли створити водневу боєголовку для балістичної ракети.