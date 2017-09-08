КНДР заявила, що Вашингтон поплатиться за слова свого представника в Радбезі ООН

КНДР заявила, що США «дорого заплатять» після того, як їхній представник в радбезі ООН Ніккі Хейлі заявила, що Пхеньян напрошується на війну, пише Bloomberg.

Державне агентство новин КНДР назвало заяву Хейлі істерикою.

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"Адміністрації США доведеться дорого заплатити за її слова", - цитує повідомлення видання.

Як повідомляв УНІАН раніше, на засіданні Ради Безпеки американський посол Ніккі Хейлі заявила, що Північна Корея Кім Чен Ина "благає про війну" і закликала групу з 15 учасників прийняти найрізноманітніші заходи для стримування КНДР.

"Війна ніколи не була тим, що хочуть Сполучені Штати. Ми цього не хочемо. Але терпіння нашої країни не безмежне. Ми будемо захищати наших союзників і нашу територію», – сказала Хейлі.