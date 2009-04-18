Латвія пропонує Газпромові обговорити альтернативу "Північному потоку"

Латвія має намір запропонувати російському "Газпромові" можливість прокласти через її територію альтернативного газопроводу в рамках проекту "Північний потік" (Nord Stream), заявив у п`ятницю президент республіки Валдіс Затлерс в інтерв`ю радіостанції "Эхо Москвы".

За його словами, існуючий проект, який передбачає проходження газопроводу через дно Балтійського моря, - "це спільний російський-німецький проект", який не має для Латвії ні комерційної вигоди, ні можливості якоїсь співпраці.

При цьому Затлерс зазначив, що якщо газогін пройде не через дно, а суходолом, то це буде безпечніше, і в цьому випадку Латвія "могла б одразу надати свої газосховища".

Президент Латвії вказав також на екологічну небезпеку проходження газопроводу через дно моря, оскільки, на відміну від Північного моря, в Балтійському "немає обміну води".

"Реально - це озеро", - сказав він.

Водночас, Затлерс зауважив, що не впевнений в тому, що Латвія не перешкоджатиме реалізації проекту "Північний потік", навіть якщо всі екологічні питання з приводу його будівництва будуть вирішені.

"Я думаю, що ми почекаємо, поки всі питання точно будуть вирішені. Тому що ми не маємо поки що остаточної відповіді. Завжди є варіанти альтернатив. Важко сказати. Поки проект не почався, не закінчилася оцінка, не судитимемо так різко", - сказав він.

На запитання, чи готова латвійська сторона обговорювати з "Газпромом" можливість прокласти альтернативну "трубу" через територію Латвії, президент відповів: "Латвія відкрита для будь-яких пропозицій. Так само, як і для пропозицій про зниження ціни на газ".

РІА “Новости”