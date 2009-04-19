Африканські країни створять митний союз

Країни, що входять до Спільного ринку Східної і Південної Африки (Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA), домовляться про створення єдиного митного союзу в червні 2009 року. Про це повідомляє агентство AFP.

За словами генерального секретаря COMESA Синдізо Нгвенья (Sindiso Ngwenya), союз сприятиме збільшенню обсягу торгівлі держав - учасників організації. Як зазначив Нгвенья, за останній час цей показник збільшився з 3,1 мільярдів до 9,2 мільярдів доларів, проте все ще становить менше десяти відсотків потенційного обсягу.

Оголошення про створення митного союзу буде зроблене під час саміту організації, який відбудеться 7-8 червня в Хараре, столиці Зімбабве. Спочатку зустріч мала пройти в травні 2008 року, проте двічі переносилася через економічну кризу в Зімбабве. Допомога зімбабвійській економіці також стане предметом обговорення на саміті.

Спільний ринок Східної і Південної Африки був утворений 1994 року, нагадує Лента.ру. Організація об`єднує 19 країн із загальним населенням більше 400 мільйонів осіб. Учасниками COMESA є Бурунді, Коморські і Сейшельські острови, Джибуті, Демократична Республіка Конго, Ерітрея, Єгипет, Лівія, Кенія, Мадагаскар, Малаві, Маврикій, Ефіопія, Руанда, Судан, Уганда, Свазіленд, Замбія і Зімбабве.