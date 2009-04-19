Папа Римський привітав православних християн з Великоднем

Папа Римський Бенедикт Шістнадцятий привітав православних християн з світлим святом Великодня. "Направляю сердечне і гаряче привітання братам і сестрам Східних Церков, які, слідуючи юліанському календарю, святкують сьогодні святий Великдень", - сказав понтифік, виступаючи в неділю перед паломниками в своїй заміській резиденції Кастельгандольфо. "Хай воскреслий Господь відновить у всіх світло віри і дарує всім радість і мир", - сказав Бенедикт Шістнадцятий.

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