У Білому домі нагадали про "військовий варіант" вирішення проблеми КНДР

Після останнього запуску ракети Північною Кореєю в п'ятницю, радник президента США з питань національної безпеки Герберт Макмастер заявив, що Сполучені Штати швидко втрачають терпіння через ракетну та ядерну програми КНДР.

Як повідомляє Reuters, Макмастер сказав про це журналістам, реагуючи на чергові випробування ракет Пхеньяном попри міжнародний тиск.

"Для тих, хто коментував відсутність військового варіанту, існує військовий варіант", - сказав він, додавши, що це не найкращий вибір адміністрації Трампа.

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Також у п'ятницю Рада Безпеки ООН засудила "дуже провокаційний" запуск ракети Північною Кореєю. Вона вже посилила санкції проти КНДР у відповідь на випробування ядерної бомби 3 вересня, наклавши заборону на експорт текстилю в Північну Корею та обмеживши імпорт сирої нафти.

Посол США в ООН Ніккі Хейлі повторила сильну риторику Макмастера, втім, зазначивши, що пріоритетне вирішення Вашингтоном кризи – це дипломатія та санкції.