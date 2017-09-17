Лавров і Тіллерсон обговорили необхідність активізації зусиль щодо виконання Мінських угод - МЗС РФ

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров обговорив із державним секретарем США Рексом Тіллерсоном необхідність активізації зусиль щодо виконання Мінських домовленостей.

Як повідомляється на сторінці МЗС РФ у Facebook, телефонна розмова Лаврова і Тіллерсона відбулася в суботу, 16 вересня, з американської ініціативи.

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«Порушувалося питання необхідності активізації зусиль щодо виконання Мінських домовленостей з врегулювання ситуації на південному сході України», - йдеться в повідомленні.

Також співрозмовники обговорили поточну ситуацію з сирійського врегулювання, включаючи завдання антитерористичної боротьби "на землі", реалізацію рішень Міжнародної зустрічі щодо Сирії в Астані 14-15 вересня і підготовку до чергового раунду політичного процесу в Женеві.