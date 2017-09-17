Лавров і Тіллерсон обговорили необхідність активізації зусиль щодо виконання Мінських угод - МЗС РФ
Також співрозмовники обговорили поточну ситуацію з сирійського врегулювання, включаючи завдання антитерористичної боротьби "на землі".
Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров обговорив із державним секретарем США Рексом Тіллерсоном необхідність активізації зусиль щодо виконання Мінських домовленостей.
Як повідомляється на сторінці МЗС РФ у Facebook, телефонна розмова Лаврова і Тіллерсона відбулася в суботу, 16 вересня, з американської ініціативи.
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«Порушувалося питання необхідності активізації зусиль щодо виконання Мінських домовленостей з врегулювання ситуації на південному сході України», - йдеться в повідомленні.
Також співрозмовники обговорили поточну ситуацію з сирійського врегулювання, включаючи завдання антитерористичної боротьби "на землі", реалізацію рішень Міжнародної зустрічі щодо Сирії в Астані 14-15 вересня і підготовку до чергового раунду політичного процесу в Женеві.