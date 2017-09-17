У Парижі з міркувань безпеки евакуювали рейс British Airways
Як повідомив чиновник, рейс BA303 повинен був летіти в аеропорт Хітроу в Лондоні, проте літак був евакуйований.
В аеропорту імені Шарль де Голля у Парижі евакуювали пасажирів рейсу British Airways з міркувань безпеки. Про це повідомляє Reuters з посиланням на чиновника аеропорту.
Як повідомив чиновник, рейс BA303 повинен був летіти в аеропорт Хітроу в Лондоні, проте літак був евакуйований.
Читайте такожРівень загрози в Британії після теракту піднято до критичного
Чиновник не повідомив подробиць щодо причини евакуації літака British Airways.
September 17, 2017
За даними Airlive, десятки поліцейських машин, озброєних офіцерів зі службовими собаками та пожежників оточили Airbus A320.
BREAKING British Airways #BA303 to London evacuated at at Paris CDG over 'direct security reasons’ https://t.co/8ciA7tLyHu (pic: @jsa ) pic.twitter.com/19wQgz61AL— AIRLIVE (@airlivenet) September 17, 2017