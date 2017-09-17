У Парижі з міркувань безпеки евакуювали рейс British Airways

В аеропорту імені Шарль де Голля у Парижі евакуювали пасажирів рейсу British Airways з міркувань безпеки. Про це повідомляє Reuters з посиланням на чиновника аеропорту.

Як повідомив чиновник, рейс BA303 повинен був летіти в аеропорт Хітроу в Лондоні, проте літак був евакуйований.

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Чиновник не повідомив подробиць щодо причини евакуації літака British Airways.

За даними Airlive, десятки поліцейських машин, озброєних офіцерів зі службовими собаками та пожежників оточили Airbus A320.