"Не дав розслабитися": голлівудська зірка "під градусом" облила пивом настирливого фаната

Голлівудська актриса Дженніфер Лоуренс облила фаната пивом після того, як він не зрозумів, що вона не хоче фотографуватися з ним. Про це пише Contact Music.

Так, знаменитість згадала інцидент, який стався з нею в одному з барів Будапешта на початку цього року.

Як розповіла Дженніфер, після зйомок вони з другом вирішили розслабитися в одному з пабів. Там зірку впізнав фанат, який став наполегливо просити Лоуренс з ним сфотографуватися.

"Я була п'яна, а цей хлопець попросив мене про селфі я така: "Ні, дякую". Але він наполягав: "будь ласка, моя дівчина ніколи мені не повірить, що я зустрів вас", - згадала артистка.

Один Джен не розгубився і відповів, що якщо дівчина не повірить хлопцеві, то "вона не та, хто йому потрібен".

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Ображений фанат почав лаятися на Лоуренс і її друга, тоді смілива Дженніфер не довго думаючи облила нахабу пивом.

"Мене щось торкнуло, напевно через алкоголь, і я йому: "що ти сказав, ти це мені?". І я схопила своє пиво і почала поливати їм його", - зізналася актриса.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше Лоуренс "відшила" російських журналістів.