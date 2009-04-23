Папа Римський приміряв «арафатку» (фото)
08:15, 23 квітня 2009Світ
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Попереду - візит на Близький Схід
|Фото REUTERS/Pool
Хустку Бенедикту XVI вручили палестинські католики під час аудієнції, що відбулася 22 квітня на площі святого Петра у Ватикані. Палестинці, які прибули до Ватикану з Віфлеєма, накинули хустку на плечі Папі, а він потиснув їм руки.
З 8 по 15 травня 2009 року глава Римсько-католицької церкви здійснить візит на Близький Схід. Під час поїздки він має намір відвідати і Віфлеєм, де збирається відслужити месу в таборі палестинських біженців.
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