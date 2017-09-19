Обстріл ракетами на російському полігоні: з'явилося відео з кабіни вертольота

У Мережі з'явилося відео з кабіни вертольота Ка-52, який випадково випустив ракети на полігоні "Лузький". Відео опубліковане на YouTube-каналі.

На записі видно, як вертоліт випускає некеровані ракети по майданчику, де стоять автомобілі.

Читайте такожУ Путіна ухилилися від відповіді на питання про обстріл ракетами глядачів навчань "Захід-2017" (відео)

За даними ЗМІ, під час білорусько-російських навчань "Захід-2017" вертоліт Ка-52 обстріляв ракетами глядачів, що перебували поряд з полігоном "Лузький" під Санкт-Петербургом. Дві людини отримали важкі травми. Джерела припускають, що пуск ракет "повітря-земля" стався випадково через неполадки.

Міноборони РФ підтвердило випадковий пуск ракети на полігоні, але не на "Заході-2017". При цьому влучання у людей в російському оборонному відомстві заперечують.