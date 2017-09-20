Трамп поклав на Клінтон відповідальність за появу ядерної зброї в КНДР
15:45, 20 вересня 2017Світ
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Трамп заявив, що саме Хілларі Клінтон, будучи держсекретарем США, дозволила Північній Кореї проводити дослідження ядерної зброї і створити зброю.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявив, що саме Хілларі Клінтон, будучи держсекретарем США, дозволила Північній Кореї проводити дослідження ядерної зброї і створити зброю. Про це він написав у твіттері.
«Після того, як дозволити Північній Кореї досліджувати і створити ядерну зброю, будучи держсекретарем, Хілларі критикує [мене]», — написав Трамп.
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Раніше, виступаючи на відкритті загальнополітичних дебатів Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку, Трамп пригрозив «повністю знищити» режим «людини-ракети» Кім Чен Ина.
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