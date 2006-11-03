Влада Киргизії звинуватила опозицію у підготовці державного перевороту

Влада Киргизії звинуватила опозицію в підготовці державного перевороту на тлі багатотисячного мітингу з вимогами відставки президента Курманбека БАКІЄВА, що триває в центрі столиці , передає Рейтер.

"Немає такої сили зробити переворот, але є наміри. Є докази, матеріали. Я ці матеріали одержав о восьмій ранку, о дев`ятій обговорив з членами уряду", - сказав К.Бакієв депутатам сьогодні вранці.

Спецслужби країни розповсюдили вранці в парламенті розшифровку аудіозапису переговорів опозиції, на якій її керівництво, нібито, обговорювало захоплення телебачення, будинку уряду, генпрокуратури і об`єктів у провінції.

Лідери опозиції на площі спростували наміри захопити владу, а К.Бакієв і прем`єр-міністр Фелікс КУЛОВ поквапились заспокоїти парламентаріїв.

"Я ж учора сказав, що ми не допустимо ніяких насильницьких дій... Зараз все тихо. Дороги не перекриваються. Не буде допущено, щоб була порушена безперебійна робота господарюючих суб`єктів", - сказав Ф.Кулов.

Лідери широко представленої в парламенті опозиції вимагають реформи Конституції, згідно якої повноваження Президента будуть урізані на користь депутатів.

К.Бакієв, виступаючий проти зміни моделі управління, обіцяє внести свій проект Конституції у понеділок, але не розкриває суті пропозицій.

Він сказав, що поки не має наміру здійснювати різких рухів в бік опозиції.

"У мене немає бажання когось карати, але політики, які хочуть конституційної реформи, так не чинять. Зараз суть полягає в юридичному аспекті. Немає наміру притягати до відповідальності: треба все довести", - сказав він.

Напередодні мітинг протесту зібрав перед Будинком уряду Киргизії, за даними міліції, до 6 тис. чоловік, тоді як активісти опозиції налічили до 40 тис.

Зміни до Конституції можуть бути зроблені через референдум (він запланований на грудень) або за рішенням парламенту, але глава держави повинен формально внести до законодавчого органу відповідний проект. Проте політикам важко відповісти на питання, як розвиватиметься ситуація, якщо президент цього не зробить.