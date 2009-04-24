Литвин за розвиток політичного діалогу з Канадою

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН висловлюється за всебічний розвиток політичного діалогу України з Канадою, зокрема, на рівні «народної дипломатії».

Про це він сказав під час зустрічі з Генерал-губернатором Канади Мікаель ЖАН, повідомили УНІАН у прес-службі парламенту.

«Україна високо цінує наші двосторонні взаємини, - сказав В.ЛИТВИН. - Ми зацікавлені у розвитку політичного діалогу і зміцненні стосунків на рівні наших спільнот». «Потрібно замовлення від людей на політику, яку мають здійснити політичні діячі», - сказав він.

При цьому голова Верховної Ради України зазначив, що у ролі «ключових інститутів громадянського суспільства» мають виступати парламенти, які є «голосом народу».

У цьому контексті В.ЛИТВИН висловив сподівання на досягнення «якісно нового рівня» українсько-канадських стосунків, у тому числі, їх парламентської складової. При цьому він наголосив на важливості наповнення двосторонніх взаємин практичним змістом.

Погодившись із думкою В.ЛИТВИНА, Генерал-губернатор Канади зазначила, що її візит є «ще одним підтвердженням того, що Україна нам близька». Канада, за словами М.ЖАН, вважає Україну «важливим європейським партнером», і запевнила, що її країна завжди підтримуватиме подальші демократичні реформи в Україні, направлені на «процвітання народу і розвиток демократії».

Сторони наголосили на важливості подальшого розвитку співпраці у економічній та гуманітарній сферах, зокрема, на рівні неурядових та молодіжних організацій. За словами В.ЛИТВИНА, «потрібно робити ставку на молодь, яка творитиме державу».

В.ЛИТВИН і М.ЖАН також обмінялися думками про шляхи подолання світової кризи. Зокрема, на переконання Генерал-губернатора Канади, подолати наслідки кризи можна шляхом об`єднання зусиль і спільної роботи.