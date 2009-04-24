Донори пообіцяли Сомалі 213 млн. дол. на створення сил безпеки

Донори пообіцяли надати 213 млн. дол. Сомалі на створення сил безпеки.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив на прес-конференції за підсумками конференції донорів спеціальний представник ООН в Сомалі Ахмед УЛЬД-АБДАЛЛАХ.

“Наше прохання було в 166 млн. дол., донори заявили понад 213 млн.”, - сказав він.

Представник ООН подякував міжнародним донорам за надану допомогу, зазначивши, що нинішня конференція стала першою конференцією такого роду за останні майже 20 років, протягом яких триває конфлікт в Сомалі.

А.УЛЬД-АБДАЛЛАХ підкреслив важливість продемонстрованої на конференції міжнародної солідарності з народом Сомалі.

“Навіть якщо сомалійські громадяни були забуті сомалійською елітою, ми не повинні забувати їх”, - наголосив спецпредставник ООН.

У свою чергу комісар ЄС з питань розвитку та гуманітарної допомоги Луї МІШЕЛЬ зазначив, що Єврокомісія пообіцяла надати Сомалі 72 млн. євро, що становить майже 100 млн. дол., або близько половини всіх донорських внесків.

“Це – дійсно успіх”, - сказав він, коментуючи результати конференції донорів.

Генеральний секретар ООН ПАН Гі Мун висловив сподівання, що конференція дасть можливість покращити безпеку в самому Сомалі і поблизу сомалійського узбережжя.

“Але я – реаліст. Я розумію, що мир і стабільність не можуть з’явитися в один день”, - сказав він.

Президент Сомалі Шариф Шейх АМЕД подякував міжнародному співтовариству за надану допомогу і пообіцяв зробити все необхідне для покращання ситуації в країні, в тому числі, шляхом проведення переговорів для відновлення порозуміння в сомалійському суспільстві.

У фінальному комюніке конференції також зазначається, що двері залишаються відкритими для віх, хто хоче сприяти забезпеченню миру та стабільності в Сомалі. Крім того, у комюніке висловлюється сподівання щодо організації у майбутньому ще однієї конференції донорів для відновлення та розвитку країни.