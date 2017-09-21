Мей запросить дворічний перехідний період після Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей скаже, що хоче провести перехідний період після виходу з Євросоюзу, який триватиме два роки, повідомляє «Бі-бі-сі».

Зазначається, що таку заяву вона зробить в рамках свого виступу у Флоренції, яке заплановане на 22 вересня.

За даними джерела в кабміні британського прем'єра, Мей також запропонує фінансову компенсацію іншим країнам Євросоюзу.

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Джерело пояснило, що про основні пункти свого виступу прем'єр вже розповіла на зустрічі з урядом, яка тривала дві з половиною години.

Стверджується, що за півгодини до зустрічі міністри отримали копію промови прем'єра, а на самій зустрічі позитивно оцінили запланований виступ.

Раніше повідомлялося, що членам британського кабміну буде запропоновано "внести свій вклад" до промови Терези Мей про Brexit.