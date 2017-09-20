Мей запропонує міністрам "внести свій вклад" у її повістку щодо Brexit

Членам кабінету міністрів прем'єра Великобританії буде запропоновано "зробити свій внесок у промову прем'єр-міністра країни Терези Мей щодо виходу з глухого кута у переговорах по Brexit, пише видання Independent.

Як повідомляється, Мей заявила, що вітає внесок її старших міністрів до її порядку денного із Brexit. Також прем'єр зазначила, що «абсолютно впевнена в досягненні консенсусу, оскільки кабмін чітко розуміє кінцеві цілі наших переговорів із європейськими партнерами».

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Інформація з'явилася на тлі повідомлень в ЗМІ про те, що глава МЗС Британії Борис Джонсон може піти у відставку через рішення Мей щодо Brexit.

15 вересня була опублікована стаття Бориса Джонсона про те, яким буде Brexit для Великобританії та його переваги.

Деякі із висловлювань Джонсона були значно амбітніші, ніж ті, що в даний час просуває уряд на чолі з Мей.