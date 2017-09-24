У США вийшов посібник щодо війни з Росією

Армія США опублікувала "Посібник з російської військової справи нового покоління", який призначений для підвищення інформованості американських військових про тактику Росії в гібридній війні.

Несекретний посібник був опублікований на сайті PublicIntelligence для вільного скачування. На нього звернуло увагу видання National Interest, передає РБК.

У 65-сторінковому посібнику зібрані фотографії російської техніки з описами, яку Росія могла б використовувати. Висновки у книзі зроблені на основі дій військ РФ в Україні, зокрема, в Криму.

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У посібнику, зокрема, йдеться, що нова російська стратегія націлена на зміну режиму за підтримки місцевих сепаратистських угруповань. "Оскільки нова мета - це повна зміна системи держави, сучасний російський підхід використовує будь-які важелі тиску для досягнення цих змін", — йдеться у посібнику.

Також у ньому описуються кілька уразливостей російських військ, які можуть використовувати сили США. "У солдатів призову є брак мотивації. Тактичне лідерство формулярне, слабка логістика, авіа й артпідтримка може бути потужною, але неточною", — пише National Interest.

Автори книги рекомендують військовим США тренуватися для бою в умовах, коли зв'язок і GPS заглушуються електронними засобами. Тим не менш автори посібника помічають, що сучасні електронні засоби боротьби та авіаційної підтримки у дефіциті в армії Росії й сконцентровані в Калінінграді, Україні та Сирії. "У них немає глибини чисел, потрібних для заповнення систематичних втрат і функціонування на широкому фронті. Втрата навіть однієї з таких систем - серйозний удар для російських військових", - зазначається в посібнику.

Раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявляв, що Росія готова до ескалації напруженості із Заходом аж до ведення повномасштабної війни, свідченням чого є відпрацювання масованого ядерного удару у рамках російсько-білоруських навчань «Захід-2017».