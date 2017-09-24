Екзитполи: лідирує партія Меркель на виборах в Бундестаг

У Німеччині В неділю, 24 вересня, відбулися вибори в парламент - Бундестаг. Рівно о 19.00 закрилися виборчі дільниці. Згідно з прогнозами, складеним за даними екзитполів, на виборах в Бундестаг, які пройшли в Німеччині 24 вересня, лідирує блок християнсько-демократичних партій ХДС/ХСС, виборчий список якої очолює канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel), пише DW.

За даними інституту Infratest Dimap, який провів екзитполи і аналіз за замовленням телеканалу ARD, блок Християнсько-соціального та Християнсько-демократичного союзів (ХДС/ХСС) на даний момент підтримали 32,5 відсотка виборців. На виборах в 2013 році цей блок набрав 41,5 % голосів.

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Нинішнім партнерам ХДС/ХСС по урядовій коаліції - соціал-демократів (СДПН) - віддали перевагу 20 відсотків тих, хто проголосував респондентів (2013 - 25,7%).

На третє місце вперше вийшла правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (АдН) з 13,5 відсотка голосів. Далі слідують: Ліва партія - 9% (2013 - 8,6%), ліберальна Вільна демократична партія (Вдп) - 10,5 %, що може повернутися в парламент, і партія "Союз-90"/"зелені" - 9,5 % (8,4). Інші партії отримують, згідно з прогнозами, менше 5 відсотків, необхідних для проходження в парламент.

Які з партій теоретично зможуть сформувати склад нового уряду Німеччини, стане ясно лише після публікації попередніх офіційних результатів виборів. Очікується, що вони будуть оприлюднені в ніч на понеділок, 25 вересня. Своїх кандидатів на виборах в парламент Німеччини висували 42 політичні партії Німеччини.

З 42 партій, що взяли участь у парламентських виборах цього року, найбільші шанси мають блок консервативних християнських партій ХДС/ХСС на чолі з чинним канцлером Ангелою Меркель (Angela Merkel), соціал-демократи (СДПН), Ліва партія, правопопулістсска "Альтернатива для Німеччини" (АдН), Вільна демократична партія Німеччини (ВДП) і партія "Союз-90"/"зелені".