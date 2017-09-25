В іракському Курдистані проходить референдум про незалежність (фотогалерея)

В іракському Курдистані в понеділок, 25 вересня, стартував референдум про незалежність регіону від Іраку. Плебісцит організував курдський регіональний уряд.

Виборчі дільниці розпочали роботу о восьмій ранку за місцевим часом. Виборці голосуватимуть до 18:00. Остаточні результати референдуму мають бути оголошені протягом 72 годин після його закінчення, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

Курдський референдум викликає занепокоєння в регіоні та світі. Проти плебісциту виступають як центральний уряд у Багдаді, так і сусіди - Іран та Туреччина. Проти референдуму застерігають також США і ООН. Напруга навколо іракського Курдистану зростає. Регіон багатий на нафту.

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Очікується, що іракські курди підтримають незалежність регіону від Іраку. Результати референдуму, однак, не є зобов'язувальними.

Тим часом міністерство закордонних справ Туреччини пригрозило вжити "всіх заходів" у рамках міжнародного права, якщо курдський референдум загрожуватиме національній безпеці країни. Про це йдеться в письмовій заяві міністерства, на яку посилається Reuters.

Туреччина не визнає референдум. Уряд іракського Курдистану загрожує миру та стабільності в Іраку та всьому регіоні, заявляє турецьке МЗС. Анкара остерігається, що референдум іракських курдів підігріє прагнення курдів у Туреччині до незалежності. У Туреччині також закликали турецьких громадян, які перебувають у курдських провінціях Іраку, невідкладно звідти виїхати.