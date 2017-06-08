Іракські курди призначили дату референдуму про незалежність
Влади курдської автономії на півночі Іраку оголосили про намір провести референдуму про створення незалежної республіки Курдистан 25 вересня.
Іракські курди мають намір провести референдум про незалежність 25 вересня. Це рішення було прийнято в середу, 7 червня, на переговорах високопоставлених курдських політиків Іраку з президентом курдської автономії Масудом Барзані в Ербілі, як повідомляє DW.
Іракським курдам запропонують відповісти на питання: "Чи підтримуєте ви незалежний Курдистан?". Плебісцит пропонують провести і за межами курдської автономії на півночі країни, наприклад, у місті Куркук поруч із великим нафтовим родовищем.
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Навіть якщо більшість учасників референдуму дадуть позитивну відповідь, це не означає автоматично, що курди оголосять про створення власної держави. Насамперед, вони сподіваються отримати більше підтримки на переговорах про самовизначення з владою Іраку, пише агентство Reuters з посиланням на курдські ЗМІ в країні. Уряд у Багдаді категорично відкидає як відділення курдської автономії, так і референдум на цю тему. Передбачається, що Туреччина, Іран і Сирія також не визнають курдську республіку, оскільки побоюються загострення сепаратистських настроїв серед курдів на своїй території.
Лідер іракських курдів Барзані в 2014 році вже намагався провести референдум про незалежність Курдистану. Тоді ж піднімалося і питання про спірні райони, в тому числі, місті Кіркук. Урядові війська покинули цей регіон у результаті наступу бойовиків терористичної угруповання "Ісламська держава", після чого курди взяли його під свій контроль.