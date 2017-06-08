Іракські курди призначили дату референдуму про незалежність

Іракські курди мають намір провести референдум про незалежність 25 вересня. Це рішення було прийнято в середу, 7 червня, на переговорах високопоставлених курдських політиків Іраку з президентом курдської автономії Масудом Барзані в Ербілі, як повідомляє DW.

Іракським курдам запропонують відповісти на питання: "Чи підтримуєте ви незалежний Курдистан?". Плебісцит пропонують провести і за межами курдської автономії на півночі країни, наприклад, у місті Куркук поруч із великим нафтовим родовищем.

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Навіть якщо більшість учасників референдуму дадуть позитивну відповідь, це не означає автоматично, що курди оголосять про створення власної держави. Насамперед, вони сподіваються отримати більше підтримки на переговорах про самовизначення з владою Іраку, пише агентство Reuters з посиланням на курдські ЗМІ в країні. Уряд у Багдаді категорично відкидає як відділення курдської автономії, так і референдум на цю тему. Передбачається, що Туреччина, Іран і Сирія також не визнають курдську республіку, оскільки побоюються загострення сепаратистських настроїв серед курдів на своїй території.

Лідер іракських курдів Барзані в 2014 році вже намагався провести референдум про незалежність Курдистану. Тоді ж піднімалося і питання про спірні райони, в тому числі, місті Кіркук. Урядові війська покинули цей регіон у результаті наступу бойовиків терористичної угруповання "Ісламська держава", після чого курди взяли його під свій контроль.