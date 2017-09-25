Соратника Клінтон відправили до в'язниці за інтимне листування з дівчинкою-підлітком

Колишнього конгресмена від штату Нью-Йорк Ентоні Вайнера засудили до 21 місяця позбавлення волі за те, що він вів інтимне листування з 15-річною дівчинкою і відправляв їй інтимні фотографії, передає РБК.

Обвинувачення просило суд засудити його до 21-27 місяців позбавлення волі. Адвокати Вайнера просили суд засудити 53-річного підзахисного до умовного терміну, заявивши, що він вчинив такі дії «через свою неконтрольовану хворобу».

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Скандал навколо Вайнера розігрався в 2011 році після того, як в інтернет потрапили його інтимні фотографії. На той момент він був конгресменом від штату Нью-Йорк. Тоді з'ясувалося, що він відправляв свої відверті фотографії жінкам. Скандал призвів до його відставки. Дружина Вайнера Хума Абедін, яка є помічницею політика Гілларі Клінтон, заявляла, що підтримує і прощає його, проте в травні 2017 року вона подала на розлучення.

У травні 2017 року Вайнер зізнався, що він відправляв матеріали інтимного характеру неповнолітній, пише CNBC. За версією слідчих, він також просив дівчину надіслати йому інтимне відео, зазначає телеканал. Слідчі впевнені, що Вайнер підтримував контакт з дівчинкою навіть після того, як дізнався, що вона неповнолітня. Про те, що він вів з нею листування, стало відомо після того, як дівчина розповіла про це в інтерв'ю одному з британських ЗМІ за $30 тис., пише CNBC. Після цього ФБР приступило до розслідування.

У листопаді минулого року ФБР виявило листи, пов'язані зі справою про листування екс-кандидата в президенти США від Демократичної партії Гілларі Клінтон, в комп'ютері Ентоні Вайнера. «ФБР знайшло електронні листи, пов'язані з перебуванням Гілларі Клінтон на посаді держсекретаря», — говорив джерело CBS News. Витік було виявлено під час розслідування в відношенні екс-конгресмена.