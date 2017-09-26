Виконавець ролі Джона Сноу у "Грі престолів" заручився зі своєю нареченою

Виконавці ролей Джона Сноу і Ігрітт в культовому серіалі «Гра престолів», Кіт Харінгтон і Роуз Леслі – заручені. Про це пише Daily Mail з посиланням на близьке оточення пари.

Харінгтон і Леслі зустрічаються вже п'ять років і, за даними інформатора, скоро стануть подружжям. Зіркова пара ще не визначилася з датою весілля, втім, вже повідомила про своє рішення близьким і друзям.

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Актори познайомилися в 2012-му році на зйомках «Гри престолів», коли і почався їхній роман. Зараз пара переїхала у власний будинок за 1,75 мільйона фунтів в Східній Англії.

Нагадаємо, раніше Емілія Кларк (Дейенеріс Таргаріен) виклала в Instagram відео, на якому Кит Харрінгтон (Джон Сноу) зображує дракона.