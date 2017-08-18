"Без драконів і залізного трону нікуди!": що актори з "Гри престолів" показують в соцмережах (фото)
Емілія Кларк і Кіт Харрінгтон під час зйомок недавніх епізодів 7 сезону "Гри престолів". Актори часто дуріють в перервах.
Актори, які знімаються в популярному серіалі "Гра престолів", часто викладають у соцмережі свої фотографії зі зйомок, так і в звичайному житті. Багато дружать і за межами знімального майданчика.
Так, вчора Емілія Кларк (Дейенеріс Таргаріен) виклала в Instagram відео, на якому Кит Харрінгтон (Джон Сноу) зображує дракона.
Емілія Кларк і Кіт Харрінгтон під час зйомок недавніх епізодів 7 сезону "Гри престолів". Актори часто дуріють в перервах.
Емілія любить фотографуватися з колегами по серіалу і викладати фотографії в інтернет.
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Актриси Софі Тернер (Санса Старк) і Мейсі Вільямс (Арья Старк) близько товаришують. Вони часто викладають спільні фото і навіть придумали собі загальний хештег, "схрестивши свої імена: #mophie, пише "Страна.ua".
Наталі Эммануаль (Миссандея) викладала фото зі своєю "королевою" Емілією Кларк, а також хвалилася, що поки всі борються за Залізний трон, вона вже на ньому сидить на Комік-Коне.
Пітер Дінклейдж (Тіріон Ланністер) запитує у передплатників, хто з "Гри престолів" їм подобається найбільше.
Микола Костер-Вальдау (Джеймі Ланністер) хвалиться, що в нього з'явився "новий кращий друг".
Джон Бредлі-Уест (Сем Тарле) виклав фото з Ісааком Хемпстид-Райтом (Бран Старк).
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше акаунти соціальних мереж каналу НВО, де показують Гру престолів, зламали хакери.
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