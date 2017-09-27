Трамп заявив, що США повністю готові до війни з КНДР
Разом з тим Трамп наголосив, що військове втручання не є першим варіантом, який розглядає Вашингтон.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що якщо Америка використовує силу проти Північної Кореї, то це буде «руйнівним» для Пхеньяну. Про це повідомляє Reuters.
Разом з тим Трамп наголосив, що військове втручання не є першим варіантом, який розглядає Вашингтон.
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"Ми повністю готові до другого варіанту (застосування військової сили, - ред.), не кращий варіант. Але, якщо ми виберемо його, він буде руйнівним, я кажу вам, руйнівним для Північної Кореї. Це називається військовий варіант. Якщо нам доведеться, ми його приймемо", - пояснив Трамп.
Раніше повідомлялося, що офіційний представник Білого дому Сара Сандерс заявила, що США не оголошували війну КНДР.