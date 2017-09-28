Х'ю Хефнера поховають поруч з Мерилін Монро
18:28, 28 вересня 2017Світ
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Хефнер купив місце поряд з улюбленою актрисою в 1992 році за 75 тисяч доларів, щоб назавжди залишитися поруч".
Хефнер купив місце поруч з актрисою за 75 тисяч доларів / PA Photos
Засновник чоловічого журналу Playboy Х'ю Хефнер буде похований поруч з легендарною голлівудською актрисою Мерилін Монро. Про це повідомляє The Daily Mail.
За даними видання, Хефнер купив місце поряд з улюбленою актрисою в 1992 році за 75 тисяч доларів, щоб назавжди залишитися поруч". Ще одне місце для поховання над осередком з прахом Монро було продано невідомому у 2009 році за 4,6 мільйона доларів.
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Нагадаємо, що американська ікона і засновник Playboy Х'ю М. Хефнер пішов з життя. Йому був 91 рік.
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