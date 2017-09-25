У США служитель церкви зупинив атаку суданця, який встиг застрелити жінку і поранити пастора (фото)

В американському штаті Теннессі церковний помічник зумів зупинити напад людини в масці з двома пістолетами, повідомляє Бі-бі-сі. В результаті атаки була вбита жінка і поранено кілька людей.

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У момент нападу в церкві міста Антіох (передмістя Нашвілла) перебувало 42 людини. Зловмисник у масці зайшов туди і відкрив вогонь. Люди кинулися бігти, 39-річну жінку постріли наздогнали на парковці, від отриманих ран вона померла на місці.

22-річний Роберт Калеб Енгл вступив у сутичку з нападником. В результаті він отримав удар по обличчю пістолетом, зловмисник вистрілив собі в груди. Після цього Енгл встиг взяти в своїй машині власну зброю. З допомогою інших людей він затримав зловмисника до приїзду поліції.

У нападі підозрюють 25-річного Кідегу Семсон, вихідця із Судану. Його мотиви поліції невідомі. Після виписки з лікарні йому було пред'явлено звинувачення у вбивстві. У його машині виявили ще два пістолета.

Серед тих, хто отримав поранення, виявилися пастор церкви Джої Спенн і його дружина Пеггі. Щонайменше чотири людини постраждали, всі вони старше 60 років.

За словами очевидця, пастор закричав "біжіть", коли в церкву зайшов озброєний чоловік, але той встиг відкрити стрілянину по спинах парафіян, які утікали. Літні люди не змогли швидко сховатися від нього.

Енгл так прокоментував події: "Я не хочу, щоб мене вважали героєм. Справжні герої - це поліцейські, служби швидкого реагування, медичний персонал і лікарі, які допомогли мені і всім постраждалим".