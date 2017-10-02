Трамп назвав жахливою стрілянину в Лас-Вегасі
15:30, 02 жовтня 2017Світ
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Трамп висловив співчуття родичам стрілянини в Лас-Вегасі.
Поліція на місці стрілянини в Лас-Вегасі / REUTERS
Президент США Дональд Трамп висловив співчуття родичам загиблих у результаті стрілянини в Лас-Вегасі. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
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"Мої найглибші співчуття жертвам і родичам жахливої стрілянини в Лас-Вегасі. Благослови вас бог", - сказано в повідомленні.
My warmest condolences and sympathies to the victims and families of the terrible Las Vegas shooting. God bless you!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2017
Як повідомляв УНІАН раніше, поруч із казино Mandalay Bay у Лас-Вегасі відбулася стрілянина, невідомий відкрив вогонь під час фестивалю кантрі. В результаті стрілянини загинули 50 осіб, ще понад 200 були поранені.
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