Трамп назвав жахливою стрілянину в Лас-Вегасі

15:30, 02 жовтня 2017
Світ
4 0

Трамп висловив співчуття родичам стрілянини в Лас-Вегасі.

Поліція на місці стрілянини в Лас-Вегасі / REUTERS

Президент США Дональд Трамп висловив співчуття родичам загиблих у результаті стрілянини в Лас-Вегасі. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

Читайте такожУ Лас-Вегасі чоловік відкрив вогонь з автомата по натовпу (відео)

"Мої найглибші співчуття жертвам і родичам жахливої стрілянини в Лас-Вегасі. Благослови вас бог", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, поруч із казино Mandalay Bay у Лас-Вегасі відбулася стрілянина, невідомий відкрив вогонь під час фестивалю кантрі. В результаті стрілянини загинули 50 осіб, ще понад 200 були поранені.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Стрілянина у Лас-Вегасі
Теги: #стрілянина в Лас-Вегасі#стрілянина на концерті в Вегасі#масове вбивство в Лас-Вегасі