Трамп назвав жахливою стрілянину в Лас-Вегасі

Президент США Дональд Трамп висловив співчуття родичам загиблих у результаті стрілянини в Лас-Вегасі. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

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"Мої найглибші співчуття жертвам і родичам жахливої стрілянини в Лас-Вегасі. Благослови вас бог", - сказано в повідомленні.

My warmest condolences and sympathies to the victims and families of the terrible Las Vegas shooting. God bless you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2017

Як повідомляв УНІАН раніше, поруч із казино Mandalay Bay у Лас-Вегасі відбулася стрілянина, невідомий відкрив вогонь під час фестивалю кантрі. В результаті стрілянини загинули 50 осіб, ще понад 200 були поранені.