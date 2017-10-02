Стрілянина у Лас-Вегасі: кількість жертв зросла до 50 осіб
13:54, 02 жовтня 2017Світ
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Раніше повідомлялось про 20 загиблих.
У американському місті Лас-Вегас зросла кількість жертв внаслідок стрілянини на музичному фестивалі, пише Sky News.
Повідомляється, що загиблих уже 50 осіб, а постраждалих - понад 200.
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More than 50 people killed and over 200 injured in Las Vegas attack pic.twitter.com/ess40MBb4O— Sky News (@SkyNews) October 2, 2017
Як повідомляв УНІАН раніше, поруч з казино Mandalay Bay у Лас-Вегасі відбулася стрілянина, невідомий відкрив вогонь під час фестивалю кантрі. В результаті стрілянини загинули 20 людей, ще понад 100 були поранені.
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