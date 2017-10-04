Трамп на зустрічі з постраждалими від урагану жителями Пуерто-Рико кидав у натовп паперові рушники (фото, відео)

08:03, 04 жовтня 2017
Світ
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Трамп на зустрічі з жителями Пуерто-Рико, зруйнованого найпотужнішими ураганами, роздавав продовольство і кидав у натовп рулони паперових рушників.

Дональд Трамп в Пуерто-Ріко / REUTERS

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з жителями Пуерто-Рико, зруйнованого найпотужнішими ураганами, роздавав продовольство і кидав у натовп рулони паперових рушників. Про це свідчить відео, яке з'явилося на YouTube.

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Сталося це після брифінгу американського лідера з місцевою владою щодо ситуації з ліквідацією наслідків стихії.

Як повідомляв УНІАН, вчора президент США Дональд Трамп прибув в Пуерто-Рико, яке серйозно постраждало внаслідок урагану «Марія».

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Теги: #Трамп в Пуерто-Рико