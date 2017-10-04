Трамп на зустрічі з постраждалими від урагану жителями Пуерто-Рико кидав у натовп паперові рушники (фото, відео)
08:03, 04 жовтня 2017Світ
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Трамп на зустрічі з жителями Пуерто-Рико, зруйнованого найпотужнішими ураганами, роздавав продовольство і кидав у натовп рулони паперових рушників.
Дональд Трамп в Пуерто-Рико / REUTERS
Президент США Дональд Трамп на зустрічі з жителями Пуерто-Рико, зруйнованого найпотужнішими ураганами, роздавав продовольство і кидав у натовп рулони паперових рушників. Про це свідчить відео, яке з'явилося на YouTube.
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Сталося це після брифінгу американського лідера з місцевою владою щодо ситуації з ліквідацією наслідків стихії.
Як повідомляв УНІАН, вчора президент США Дональд Трамп прибув в Пуерто-Рико, яке серйозно постраждало внаслідок урагану «Марія».
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