Трамп на зустрічі з постраждалими від урагану жителями Пуерто-Рико кидав у натовп паперові рушники (фото, відео)

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з жителями Пуерто-Рико, зруйнованого найпотужнішими ураганами, роздавав продовольство і кидав у натовп рулони паперових рушників. Про це свідчить відео, яке з'явилося на YouTube.

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Сталося це після брифінгу американського лідера з місцевою владою щодо ситуації з ліквідацією наслідків стихії.

Як повідомляв УНІАН, вчора президент США Дональд Трамп прибув в Пуерто-Рико, яке серйозно постраждало внаслідок урагану «Марія».