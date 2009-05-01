Обама оголосив про банкрутство Chrysler
10:47, 01 травня 2009Світ
2405 0
Кредитори відмовилися списати борги
Американська компанія Chrysler, яка входить у трійку провідних американських автовиробників, та італійський Fiat уклали угоду про партнерство.
Як передає ВВС, про це оголосив у Вашингтоні президент США Барак ОБАМА.
У Білому домі вважають, що Chrysler не зможе вижити як самостійна компанія, а партнерство з Fiat дасть змогу зберегти понад 30 тис. робочих місць.
Як розповів Б.ОБАМА, Chrysler необхідно пройти процедуру банкрутства через те, що кредитори компанії відмовилися списати борги.
Згідно з договором Fiat одержить 20% акцій Chrysler.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter