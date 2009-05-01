Обама оголосив про банкрутство Chrysler

Американська компанія Chrysler, яка входить у трійку провідних американських автовиробників, та італійський Fiat уклали угоду про партнерство.

Як передає ВВС, про це оголосив у Вашингтоні президент США Барак ОБАМА.

У Білому домі вважають, що Chrysler не зможе вижити як самостійна компанія, а партнерство з Fiat дасть змогу зберегти понад 30 тис. робочих місць.

Як розповів Б.ОБАМА, Chrysler необхідно пройти процедуру банкрутства через те, що кредитори компанії відмовилися списати борги.

Згідно з договором Fiat одержить 20% акцій Chrysler.