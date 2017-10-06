У Росії вибухнув нафтопереробний завод, є жертви (фото, відео)
09:31, 06 жовтня 2017Світ
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Свідки розповідають про величезний стовп вогню, який сягав 50 метрів заввишки.
Стовп вогню, за словами очевидців, сягав 50 метрів у висоту / Газета.Ru
Під Нижнім Новгородом у Росії вибухнув нафтопереробний завод "Лукойла". Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.
Пожежа почалася під час ремонтних робіт у резервуарі / Газета.Ru
Свідки розповідають про величезний стовп вогню, який сягав 50 метрів заввишки.
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За версією слідства, пожежа почалася під час ремонтних робіт у резервуарі. Загасили її за кілька годин. Загинуло, за попередньою інформацією, чотири співробітника заводу.
Як повідомляв УНІАН, цієї ночі у Росії автобус зіткнувся з потягом: загинули 17 людей.
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