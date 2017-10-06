У Росії вибухнув нафтопереробний завод, є жертви (фото, відео)

09:31, 06 жовтня 2017
Світ
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Свідки розповідають про величезний стовп вогню, який сягав 50 метрів заввишки.

Газета.Ru

Під Нижнім Новгородом у Росії вибухнув нафтопереробний завод "Лукойла". Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

Газета.Ru

Свідки розповідають про величезний стовп вогню, який сягав 50 метрів заввишки.

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За версією слідства, пожежа почалася під час ремонтних робіт у резервуарі. Загасили її за кілька годин. Загинуло, за попередньою інформацією, чотири співробітника заводу.

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі у Росії автобус зіткнувся з потягом: загинули 17 людей.

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Теги: #вибух на заводі в Росії#у Росії вибухнув завод