У Росії автобус зіткнувся з потягом: загинуло 17 людей

У Росії пасажирський автобус зіткнувся з потягом на станції Покров Володимирській області, в результаті не менше 17 осіб загинули. Про це повідомила представник Московського міжрегіонального слідчого управління на транспорті СК РФ Олена Марковська, передає "ТАСС".

"В результаті зіткнення загинули не менше 17 осіб", - сказала вона.

"За попередньою інформацією, автобус виїхав на заборонений сигнал світлофора, внаслідок чого відбулося зіткнення з потягом", - уточнили в поліції.

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На місці події працюють співробітники поліції, уточнюються особи загиблих, з'ясовуються всі обставини. В регіональному управлінні МНС додали, що аварія сталася у 03:39 за місцевим часом в Петушинському районі, в ДТП потрапив автобус з Казахстану.

"Сталося зіткнення з потягом, який слідував за маршрутом Санкт-Петербург - Нижній Новгород. Попередньо, в автобусі знаходилося 56 осіб. Попередньо, 18 постраждалих", - заявили в МНС.

При цьому, за даними департаменту охорони здоров'я Володимирській області, кількість загиблих у ДТП становить 19 осіб.

"19 загиблих, за останніми даними, і 34 живих. Всі живі розміщено в пункті тимчасового розміщення, де з ними працюють лікарі, їм надане харчування, надається психологічна допомога. Крім того, триває упізнання тіл", - повідомив директор департаменту охорони здоров'я адміністрації Володимирській області Олександр Кирюхін.

Нагадаємо, що вчора на Київщині в ДТП з автобусом Нацгвардії загинув військовий, 8 осіб постраждали.Пасажирський автобус сполученням "Димер - Київ" зіткнувся зі службовим автобусом Нацгвардії України.