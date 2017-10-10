Не вистачило 300 метрів до аеропорту: в Бразилії легкомоторний літак впав на будинок, є жертви

Три людини загинули в результаті падіння невеликого одномоторного літака в штаті Сан-Паулу (південний схід Бразилії). Про це повідомляє Diario do Nordeste.

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За даними видання, літак впав у дворі приватного житлового будинку в 300 метрах від аеропорту, в якому він повинен був здійснити посадку. Всі жертви в момент падіння перебували в літаку, жоден з тих, хто знаходився в будинку, не постраждав. Також зруйнувалася стіна будинку. Розпочато розслідування причин події.

Раніше повідомлялося про те, що у Конго розбився літак, жоден з членів екіпажу не вижив.