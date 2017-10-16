США прагнуть не допустити перетворення Ірану на другу Північну Корею - Хейлі

Сполучені Штати не виходять з угоди з Іраном по атому в надії, що зможуть поліпшити ситуацію, пов'язану з іранською ядерною програмою, заявила постпред США в ООН Ніккі Хейлі. Про це повідомляє ТСН з посиланням на NBC.

"Я думаю, зараз ясно, що ми не виходимо з угоди. І це тому, що ми сподіваємося поліпшити нинішню ситуацію. Це - наша мета", - сказала дипломат.

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Вона пояснила, що нинішня увагу США до Ірану і угоди по атому пов'язана з тим, що Сполучені Штати прагнуть не допустити створення Тегераном ядерної зброї, як це має місце з КНДР.

"Те, що ми зараз говоримо відносно Ірану, це те, що ми не дозволимо, щоб він перетворився в наступну Північну Корею", - заявила Хейлі.

Як повідомляв УНІАН, президент США оголосив про нову стратегію дій щодо Ірану, який контролюється «режимом фанатиків». Трамп не підтвердив, що ісламська республіка виконала ядерну угоду, це створює можливість для виходу США з неї.