У Кремлі прокоментували можливе блокування Telegram в Росії

У Кремлі заявляють, що мови про блокування месенджера Telegram в Росії поки не йде. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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"Поки, наскільки я знаю, про це (блокування) мови не йде, власне, ніхто мови не вів. Є судове рішення, яке я не можу коментувати, але в даному випадку якихось розмов про блокування зараз не ведеться", - сказав Пєсков у відповідь на питання про те, чи не викликає побоювань у Кремля ситуація з можливим блокуванням Telegram, першим кроком до якої може стати дане рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні суд Москви оштрафував Telegram на 800 тисяч рублів ($13 800) за відмову надати ФСБ інформацію для декодування повідомлень.