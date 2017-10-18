Букерівську премію отримав американський письменник Джордж Сондерс

Американський письменник Джордж Сондерс отримав Букерівську премію за історичний роман «Лінкольн в Бардо», повідомляється на сторінці премії в Twitter.

Він отримає 50 тисяч фунтів стерлінгів. Частина премії також призначається перекладачеві роману.

«Лінкольн в Бардо» став першим довгим романом Сондерса, який раніше був відомий своїми короткими розповідями.

Читайте такожМіжнародну Букерівську премію отримала письменниця з Південної Кореї

Дія роману відбувається в 1862 році і розповідає про важкі переживання 16-го президента США Абрахама Лінкольна, який втратив свого 11-річного сина Віллі. За словами Сондерса, роман «був у його серці протягом 20 років», перш ніж він написав його, пише Дождь з посиланням на BBC.

Судді високо оцінили «абсолютно оригінальну» роботу автора і заявили, що вона «глибоко зворушлива».

У шорт-лист премії потрапили п'ятеро інших номінантів — «4 3 2 1» Пола Остера, «Історія вовків» (History of Wolves) Емілі Фрідлунд, «Західний вихід» (Exit West) Мохсін Хамід, «Елмет» (Elmet) Фіони Мозлі, «Осінь» (Autumn) Алі Сміт.

Всі фіналісти, включаючи лауреата, отримали чек на 2,5 тисячі фунтів, а також подарункове видання книги ручної роботи.

Сандерс — другий американець, який отримав Букерівську премію. До 2013 року нагороду могли отримувати тільки автори з Об'єднаного королівства і країн Співдружності націй. Тепер отримати її може автор будь-якої книги, написаної англійською мовою.

У минулому році премію отримав американський письменник Пол Бітті за роман «Розпродаж».