У Каталонії тисячі людей виступили проти арештів громадських лідерів (фото)
Тільки у Барселоні на вулиці вийшли близько 200 тис. людей, які вимагали звільнити арештованих керівників двох головних каталонських громадських організацій.
Сотні тисяч людей вийшли вчора увечері на вулиці Каталонії на знак протесту проти досудового ув’язнення двох впливових лідерів руху за незалежність. Про це повідомляє ЄвроПравда з посиланням на El Pais.
Читайте такожСуд в Іспанії заарештував двох лідерів каталонських сепаратистівЛише у Барселоні, за даними цивільної гвардії, зібралися близько 200 тис. людей, які вимагали звільнити арештованих у понеділок керівників двох головних каталонських громадських організацій - Національної асамблеї Каталонії і організації "Загальна культура" Жорді Санчеса і Жорді Куішара.
"Каталонські в'язні, ми хочемо, щоб ви були вдома", - кричали учасники протесту, запаливши свічки на знак протесту проти ув’язнення лідерів.
Люди тримали в руках плакати з написами "Свободу Жорді, політичним в’язням Іспанії", "Допоможіть Каталонії", "Врятуйте Європу" та "Республіка – зараз".
Демонстранти також опротестували присутність поліції, обсвистваши поліцейський гелікоптер, що пролітав над ними, з вигуками "Геть окупаційні сили".
У протесті взяли участь члени уряду Каталонії та мерії Барселони, а також лідери профспілок.
Аналогічні акції відбулися в інших містах регіону. Зокрема, демонстрація в Жироні зібрала 15 тис. осіб.
Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня, суд взяв під варту керівників двох головних каталонських громадських організацій - Національної асамблеї Каталонії і організації "Загальна культура", які виступають за незалежність регіону.
1 жовтня в Каталонії пройшов заборонений Іспанією референдум про незалежність автономії. За інформацією каталонської влади, понад 90% виборців висловилися за незалежність від Іспанії.
10 жовтня глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон разом з головами кількох партій підписав декларацію про проголошення незалежності від Іспанії. Водночас він звернувся до регіонального парламенту у Барселоні із закликом відкласти голосування за проголошення незалежності на кілька тижнів заради діалогу з Мадридом.