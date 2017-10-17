Суд визнав неконституційним референдум в Каталонії про відокремлення від Іспанії

Конституційний суд Іспанії офіційно визнав, що суперечливий референдум про незалежність Каталонії є нелегітимним, оскільки регіональний закон щодо плебісциту суперечить Конституції країни.

Про це повідомляє The Independent.

На початку вересня Каталонський регіональний парламент прийняв так званий "закон про референдум щодо національного самовизначення ". Після цього Конституційний суд Іспанії тимчасово призупинив дію закону, поки судді оцінювали заперечення іспанського уряду.

У сьогоднішньому рішенні суд заявив, що закон суперечить національному суверенітету та "нерозривній єдності іспанської нації".

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Суд зазначив, що парламентська сесія, яка затвердила закон, також була незаконною.

Прес-секретар уряду Каталонії Хурді Турул сказав, що він не здивований такому рішенню. "Ми стикаємось із виконавчою владою в державі, яка використовує юридичну гілку, щоб заблокувати законодавчу", – прокоментував судове рішення Турул.