Іспанія готується до введення прямого управління Каталонією та призупинення її автономії

Іспанія й далі готується до введення прямого управління Каталонією та призупинення автономії, оскільки відповідь лідера регіону Карлеса Пучдемона щодо незалежності Мадрид не задовольнила. Про це сьогодні заявив міністр закордонних справ Іспанії Альфонсо Дастіс, повідомляє DW.

«Ясно, що сеньйор Пучдемон не відповів, не дав чітких пояснень на наше запитання», - сказав Дастіс, коментуючи відкритого листа глави каталонського уряду до прем'єр-міністра Іспанії Маріано Рахоя.

У цьому документі, оприлюдненому сьогодні вранці, Пучдемон закликав Мадрид до діалогу, проте не прояснив позиції Барселони щодо незалежності. Міністр юстиції Іспанії Рафаель Катала теж назвав відповідь каталонського лідера недостатньою.

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В офіційній заяві уряду наголошується, що Мадрид не почув «належної відповіді» від Пучдемона. В документі підкреслюється, що позицію кабінету міністрів щодо Каталонії, яка може перейти під пряме керування з Мадрида в разі, якщо місцевий уряд не прояснить до 19 жовтня позицію щодо «декларації незалежності», широко підтримують у парламенті Іспанії.

Як відомо, раніше Рахой поставив Пучдемону ультиматум - до 10-ї години ранку понеділка дати відповідь щодо питання незалежності регіону. Прем'єр пообіцяв, що якщо каталонський уряд наполягатиме на незалежності, Мадрид позбавить Каталонію статусу автономії та введе пряме управління з центру.

10 жовтня у парламенті Каталонії було ухвалено декларацію про незалежність регіону від Іспанії, проте водночас набуття чинності цим документом було відкладено. Це відбулося після неоднозначного референдуму в Каталонії, у якому, за даними регіональної влади, взяли участь 42,3 відсотка виборців. Глава уряду Іспанії Рахой після цього референдуму заявив, що в Каталонії «відбувся не референдум, а інсценування». Голосування також відзначилося сутичками громадян та поліції.